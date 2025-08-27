إسرائيل تنفذ تفجيرا جديدا في جنوبي لبنان
هل تثق بطبيبك النفسي "Dr.Elise Al" لعلاج قلبك؟ (فيديو إرم)

مع "Dr.Elise Al" بات بإمكانك التحدث مع طبيبك النفسي أكثر مما تتحدث مع أصدقائك.. لكن هل هذا تطور صحي؟
مصطفى سليمان، مدير قسم الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت، يوضح أن هذه التقنيات قد تبدو وكأنها "واعية"، لكنها في الحقيقة لا تمتلك أي وعي حقيقي.

ورغم أن استخدامها أدى أحيانا لاكتشافات علمية مبهرة، إلا أنه ارتبط أيضا بحوادث مأساوية... بينها حالات انتحار.
الخطير في الأمر، أن البعض بات يُبالغ في تقدير قدرات روبوتات الدردشة مثل ChatGPT، ويعاملها كما لو كانت تفهم كل شيء.
لكن الحقيقة؟ هي مجرد أنظمة تحاكي الوعي، دون أن تمتلكه.

بعض المستخدمين دخلوا في علاقات عاطفية معها، وآخرون فقدوا اتزانهم النفسي نتيجة الاعتماد الزائد على إجاباتها.
الاعتماد المُفرط على الذكاء الاصطناعي دون رقابة بشرية قد يُلحق الضرر بصحتك النفسية، بدلاً من أن يعالجها.
فكر بالأمر جيدا:
حين تحتاج أن يسمعك أحد…
هل تفضل أن يكون المستمع روبوتاً؟ أم طبيباً حقيقياً؟

