جبهات القتال في أوكرانيا تشهد تحولات جذرية، فقد تمكنت القوات الروسية من تحقيق مكاسب ميدانية كبيرة في منطقة أفدييفكا الإستراتيجية

تطورات عسكرية مثيرة للاهتمام جاءت في أحدث التقارير الصادرة عن "معهد دراسات الحرب" في واشنطن .. فقد نجحت القوات الروسية في تطويق القوات الأوكرانية في محيط مدينة بوكروفسك غرب أفدييفكا، بعد معارك شرسة استمرت لعدة أشهر.

والهجمات الروسية ظلت متواصلة بوتيرة عالية في المناطق الواقعة إلى الشمال الشرقي والغرب والجنوب الغربي من أفدييفكا.

وبحسب مجلة نيوزويك يقول تقرير المعهد الأمريكي إن قوات فلاديمير بوتين حققت مؤخرًا تقدمًا تكتيكيًا كبيرًا شمال غرب أفدييفكا".

كما أظهرت الخرائط التي نشرها المعهد الأمريكي أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على جميع القرى والبلدات المحيطة بأفدييفكا مما عزز من سيطرتها في المنطقة.

هذه التطورات تحمل في طياتها تداعيات خطيرة على مجريات الحرب.. فسيطرة روسيا على أفدييفكا وتمددها في المناطق المحيطة بها يمثل تهديدًا مباشرًا للمدن الأوكرانية الكبرى في المنطقة وتفتح الباب أمام عمليات عسكرية روسية أوسع نطاقًا.

ويرى مراقبون عسكريون أن هذه الانتصارات الروسية قد تدفعها إلى المطالبة بمزيد من التنازلات من أوكرانيا مما يزيد من تعقيد عملية التفاوض لإنهاء الصراع.