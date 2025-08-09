شيخ الدروز حمود الحناوي يدعو لرفع الحصار ومحاسبة المتورطين بالجرائم في السويداء فوراً
ترامب موبخاً نتنياهو على الهاتف: "أنت تكذب" (فيديو إرم)

عبدالفتاح عيسىصدام مقدادي
عبدالفتاح عيسى,
صدام مقدادي
09 أغسطس 2025، 10:23 ص

ترامب يوبخ نتنياهو على الهاتف.. أنت تكذب..

صوت مرتفع وصراخ مباشر في وجه نتنياهو.. ومكالمة تحولت إلى عاصفة سياسية..

في 28 يوليو أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه "لا توجد مجاعة في غزة"، لكن الرد من واشنطن كان غير ذلك..

 دونالد ترامب يخرج علنًا ويقول: "هناك مجاعة حقيقية.. ولا يمكنك تزييف ذلك".

ساعات قليلة وطلب نتنياهو مكالمة عاجلة مع الرئيس الأمريكي.. حاول إقناعه بأن تقارير المجاعة مجرد دعاية من حماس، لكن ترامب قاطعه فورًا، وبدأ بالصراخ: "لدي أدلة على أن أطفال غزة يتضورون جوعًا.. لا تقل لي إنها مزيفة".

مصادر أمريكية وفق شبكة "إن بي سي نيوز" وصفت الاتصال بأنه "في اتجاه واحد"، حيث تحدث ترامب معظم الوقت، محمّلًا تل أبيب مسؤولية الوضع الإنساني بسبب فشل قنوات المساعدات.

لكن مكتب نتنياهو نفى كل شيء، واعتبر التقارير عن "مكالمة الصراخ" مجرد أخبار كاذبة.

