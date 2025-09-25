سخرية علنية تهز الإنترنت.. عريس مهندس ضحية فيديو فتاة ووالدتها

مقطع قصير حوّل جلسة خطبة عادية إلى عاصفة من الجدل في مصر.. بعدما ظهرت فتاة مع والدتها تسخران من شاب تقدّم لخطبتها بطريقة رسمية.. ورغم أن الشاب مهندس ميكانيكي ناجح ويدير مشروعه الخاص وينتمي إلى أسرة معروفة إلا أن الأم وابنتها اختزلتا صورته في كونه لا يملك شقة أو سيارة ما أثار عاصفة من الانتقادات.

فقد رأى كثيرون أن السخرية تمثل تنمراً وإهانة لشاب مجتهد لم يرتكب أي خطأ سوى أنه جاء طالباً الزواج بشكل لائق معتبرين أن ما حدث يعكس أزمة قِيَم في المجتمع، إذ تطغى المظاهر المادية على الاجتهاد والطموح.

الفيديو انتشر كالنار في الهشيم وحوّل العريس المجهول إلى رمز للكفاح فيما طالب آخرون بوقف ثقافة الاستهزاء العلني والتمييز الطبقي.. ومع تصاعد الهجوم اضطرت الفتاة ووالدتها للخروج بمقطع اعتذار لكن الجدل لم يخفت بل فتح نقاشاً واسعاً حول تكاليف الزواج وأهمية القيم الحقيقية في بناء العلاقات بعيداً عن بريق المال والمظاهر.