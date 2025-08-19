رسوم على متلقّي المكالمات في مصر.. ما حقيقة ذلك؟ (فيديو إرم)

تصدرت، خلال الأيام الماضية، أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية مصرية حول فرض رسوم على متلقّي المكالمات في مصر، ما أثار قلقاً بين المواطنين.

وأكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه الأخبار غير صحيحة، وأنه لا يوجد أي قرار رسمي بفرض رسوم جديدة على استقبال المكالمات.

وأوضحت الوزارة أن تكلفة أي مكالمة هاتفية يتحملها المتصل فقط، بينما المتلقّي لا يتحمل أي رسوم، مشيرة إلى أن الشائعات المتعلقة بهذا الموضوع متكررة منذ العام 2021، وغالباً ما يتم تداول صور ومعلومات مفبركة لإثارة البلبلة.