أرواح الأطفال على المحك.. اتهامات صادمة للقاح كورونا في أمريكا (فيديو إرم)

كشفت مصادر مطلعة أن مسؤولي الصحة في الولايات المتحدة يحققون في احتمال وجود صلة بين لقاحات كوفيد-19 ووفاة 25 طفلًا.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن أربعة مصادر أن وزارة الصحة تدرس البيانات الواردة من نظام الإبلاغ عن الآثار السلبية للقاحات، الذي يتضمن تقارير لم يتم التحقق منها بعد.

وأكدت وزارة الصحة الأمريكية أن فرقًا من إدارة الغذاء والدواء ومراكز مكافحة الأمراض تراجع هذه البيانات دوريًّا، مشيرة إلى أن المعلومات الحالية لا تُعد دليلًا قاطعًا، ويجب التعامل معها على أنها "تكهنات" حتى صدور نتائج نهائية.

من المتوقع أن تُعرض نتائج التحقيق الأسبوع المقبل أمام لجنة استشارية تابعة لمراكز السيطرة على الأمراض، بهدف مراجعة التوصيات الحالية المتعلقة بلقاح كوفيد-19.

وقال مفوض إدارة الغذاء والدواء، مارتي ماكاري، في مقابلة مع شبكة CNN: "هناك أطفال ماتوا بعد أخذ اللقاح".

وأضاف أن الإدارة تُجري تحقيقًا شاملاً، وأن تقريرًا رسميًا سيُنشر في الأسابيع المقبلة.