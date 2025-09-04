صوت الطفلة الفلسطينية "هند رجب" يكتب التاريخ في مهرجان فينيسيا (فيديو إرم)

24 دقيقة من التصفيق المستمر، لحظة قد لا تنسى في تاريخ السينما، شهدها مهرجان فينيسيا السينمائي لعام 2025، عندما صفق جميع الحضور لفيلم "صوت هند رجب"، الذي أضاء الشاشة العالمية بقصة الطفلة الفلسطينية..

الفيلم، من إخراج كوثر بن هنية، يروي قصة هند باستخدام تسجيلاتها الصوتية الحقيقية، هذه الطفلة التي لم تتجاوز خمس سنوات من عمرها تعرضت وعائلتها لاستهداف مباشر من قبل القوات الإسرائيلية في غزة؛ إذ حوصرت داخل سيارة تتعرض للنيران بينما كانت في محاولة يائسة للاستغاثة عبر الهاتف بطواقم الهلال الأحمر الفلسطيني حيث لم تُقدَر لها الحياة، وكان صوتها آخر ما سُمع قبل أن تخطفها النيران.

وفي مشهد مؤثر بعد العرض، رفع صناع الفيلم وأبطاله علم فلسطين داخل قاعة المهرجان، في لحظة تضامنية تردد فيها هتافات "Free, Free Palestine". كما حظي الفيلم بدعم من نجوم هوليوود؛ ما زاده إشراقا في الأوساط السينمائية العالمية، ومع ردود الفعل الإيجابية التي رافقته، بات أحد أبرز المنافسين على جائزة الأسد الذهبي التي يُنتظر إعلان نتائجها في السادس من سبتمبر الجاري.