الحوثيون خططوا لاغتيال مبعوث الأمم المتحدة.. ما القصة؟ (فيديو إرم)

اغتيال مبعوث أممي كان وشيكا في اليمن.. هذا ما كشف عنه رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي.. محاولة لاغتيال مبعوث الأمم المتحدة "هانس غروندبرغ".

خطة وُصفت بأنها من "أخطر ما تم كشفه"، تقف خلفها خلية حوثية نفّذت اغتيالات سابقة بحق موظفي الإغاثة وقادة وصحافيين، وكانت على وشك خلط الأوراق باغتيال المبعوث الأممي الرفيع.

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العليمي، وخلال لقائه سفراء أوروبيين في عدن، حذر من خطر جماعة لم تعد تمردا داخلياً فحسب، بل "تهديدًا عابرًا للحدود"، يحتجزون موظفي الأمم المتحدة، ويزرعون خلايا موت في المناطق المحررة.

وفي البحر الأحمر يضربون الملاحة… وفي الداخل، يشنّون حرباً اقتصادية مدمّرة بطبع عملات خارج النظام المالي، وخنق الشعب بالجوع والانهيار.

العليمي دعا أوروبا لاتخاذ قرارات جريئة عبر تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية قبل فوات الأوان.