الرجل الذي قتله حلق الشارب.. من هو الشيخ الدرزي مرهج شاهين؟ (فيديو إرم)

مات بكرامته قبل أن يموت بجسده.. في ريف السويداء الغربي وتحديدا في بلدة الثعلة رحل الشيخ مرهج شاهين رجل تجاوز الثمانين وقتله حلق الشارب.

قبل وفاته بساعات ظهر في فيديو صادم بينما يقوم عنصر أمن بحلق شاربه.. مشهد قاس لم يحتمله قلبه ولا كرامته، ليعود إلى بيته صامتا ثم مات.

لكن مرهج والمعروف بـ (أبو طلال) لم يكن رجلا عاديا، كان حارسا لذاكرة الجبل، جمع مئات القطع التراثية في مضافته منذ 2005 من فخاريات، وسيوف، وأدوات زراعية، وآلات قهوة إلى أن تحولت مضافته إلى متحف شعبي، يقصده الزوار وعشاق الأصالة.

كان أيضا شاعرا وعازف ربابة، وصوتا محليا حفظ القصص والألحان وبطلا قديما في المصارعة، وهو رجل جمع القوة والحنين في شخصه.

في العام 2015، حمل السلاح دفاعا عن مطار الثعلة وأصيب ابنه وبقي هو في الميدان حتى النهاية واليوم لم تقتله رصاصة بل جُرحت كرامته بحلق شاربه.