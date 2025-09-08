كيف خطف المعرض الدولي للصيد والفروسية قلوب الزوار وترك حكايات لا تُنسى؟

التراث هنا ليس مجرد تاريخ، بل نبض حياة يربط بين الماضي والحاضر، وفي قلب هذا الإرث يضيء معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية 2025 كمنصة استثنائية، حيث تتلاقى الأصالة مع الابتكار لتصنع تجربة فريدة تأخذ الزوار في رحلة عبر الزمن بين تقاليد عريقة وروح حداثية نابضة بالحياة.

عبر 15 قطاعاً متنوعاً توزعت على أرض مدينة المعارض في أبو ظبي، يحتفي المعرض بوجه الصحراء الحقيقي مسلّطاً الضوء على الصيد والفروسية والفنون والحرف اليدوية والرياضات الخارجية وأحدث معدات البر والحفاظ على البيئة من خلال برامج علمية رائدة ومبادرات بيئية متكاملة تحفظ التنوع الطبيعي للأجيال القادمة.

ولأن المعرض أكثر من مجرد حدث فهو مساحة للاحتفاء بالهوية الإماراتية وتعزيز القيم الإنسانية التي تربط الأجيال.

من جلسات تحضير القهوة العربية إلى ورش تعليم الصقارة وإتيكيت الأطفال، حيث يقدّم البرنامج اليومي تجارب غامرة تناسب جميع الأعمار، كما شهدت المنصات مزادات حيّة عُرفت بجودتها العالية وأصالتها لتجعل من كل لحظة فيه حدثاً لا يُنسى.

إنه أكبر معرض في العالم للصيد والفروسية والمحافظة على التراث، وملتقى عالمي يجمع الثقافات والشعوب من مختلف القارات في احتفاء فريد بالإرث الإنساني والبيئي.

في كل زاوية يجد الزوار دعوة لاكتشاف مزيد من سحر هذه البيئة الذي لا يزال يكتب فصولها بين أصالة الماضي وآفاق المستقبل.

اختتم المعرض فعالياته لكن قصصه وتجارب زواره ستواصل النبض شاهدة على تراث حي و أفكار لا تنطفئ.