وفاة طفلة بأحد المستشفيات تهز تونس.. ما القصة؟ (فيديو إرم)

وأثارت واقعة وفاة فتاة تونسية بمستشفى الحسين بوزيان في قفصة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن رفض الطاقم الطبي علاجها بسبب عدم دفع والدها 70 دينارًا (حوالي 24 دولارًا) للتسجيل.

ووصلت الفتاة البالغة من العمر 21 عامًا المستشفى وهي تعاني آلامًا حادة في البطن، لكن الطلب المادي المسبق أخّر تلقيها للعلاج.

وأكد والدها أنه لم يكن يملك المبلغ حينها، ووعد بدفعه لاحقًا بعد خروجها معافاة، لكن حالتها تدهورت في اليوم التالي.

وانفجرت الزائدة الدودية لديها وتم نقلها إلى غرفة العمليات، لكنها فارقت الحياة بعد محاولات إنقاذها.

وأثارت القضية موجة من الجدل حيث اتهمت العائلة الطاقم الطبي بالإهمال والتقصير، وسط مطالبات بتحقيق شفاف في ملابسات الوفاة.