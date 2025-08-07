"اثنان بـ25".. ببغاء ناطق يكشف خيوط شبكة إجرامية (فيديو إرم)

في واحدة من أغرب القضايا التي واجهتها الشرطة البريطانية.. أسهم ببغاء ناطق يُدعى "مانغو" في إسقاط عصابة مخدرات خطيرة كانت تنشط في بلاكبول.

وفقاً لشبكة بي بي سي، فإن الببغاء، الذي تم العثور عليه خلال مداهمات الشرطة لمنازل في بلاكبول تابعة لأعضاء في عصابة إجرامية منظمة، ظهر في مقاطع فيديو وهو يردد العبارة المشبوهة "اثنان بـ 25"؛ وهو تعبير شائع في عالم تجارة المخدرات.

المفاجأة الأكبر أن زعيم العصابة آدم غارنيت كان يدير العمليات من داخل زنزانته مستخدماً هواتف مهربة وراوترات "واي فاي".

التحقيقات كشفت شبكة معقدة تضم 14 شخصاً، بينهم صديقته شانون هيلتون التي كانت تُعلم "مانغو" تكرار العبارات المرتبطة بالاتجار، وتلتقط له مقاطع فيديو وهو يلهو بالأموال المتحصلة من أنشطة غير قانونية.

الشرطة تمكنت من ضبط كميات ضخمة من الكوكايين والهيروين وأدلة دامغة في هواتف أفراد العصابة؛ ما أدى إلى إصدار أحكام بالسجن تفوق 103 سنوات بحق المتورطين، وما زال البحث جارياً عن اثنين من الهاربين.