"تشابك الأيادي".. كيف أنقذت سلسلة بشرية طفلاً من قلب البحر؟ (فيديو إرم)

على شاطئ كوستا ديل سول في إسبانيا، تحوّل يوم صيفي صاخب إلى مشهد رعب حقيقي.

طفل صغير جرفته الأمواج فجأة إلى داخل البحر، تيار قوي كاد يبتلعه، في حين خيّمت صرخات الاستغاثة على المكان. لكن المفاجأة كانت في مستوى الاستجابة وشكلها.

بلا تردد، اندفع عشرات الأشخاص ليشكّلوا سلسلة بشرية على حافة الماء. أيادٍ متشابكة صنعت جسر إنقاذ، ولحظات حبست الأنفاس رافقت كل خطوة نحو التيار العنيف.

تقدّموا بحذر، حتى وصل أحد الشبان إلى الطفل البالغ من العمر ست سنوات، وأمسك به بقوة. لحظة انتشاله فجّرت موجة من التصفيق والدموع والابتسامات، وتحول الخوف إلى فرح غامر عمّ الشاطئ.

وصل الطفل إلى بر الأمان أخيراً، لتتحوّل الحادثة إلى قصة إنسانية مؤثرة، تجسد التضامن والشجاعة في إنقاذ حياة بريئة من موت محقق.