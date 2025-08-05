فصيل جديد في السويداء.. من هم "حراس المدينة"؟

نواة فصيل محلي تُبنى في محافظة السويداء جنوب سوريا تحت مسمى "حراس المدينة".. هذا ما كشف عنه مصدر من داخل المحافظة لـ"إرم نيوز".

التشكيل وفق المصدر يتم التحضير له من قبل عدد من أبناء السويداء، وتحديداً خمسة ضباط متقاعدين كانوا على رأس عملهم في عهد النظام السابق سيتولون الإشراف على الجوانب العسكرية والتنظيمية، كلٌّ حسب اختصاصه، دون أي استعانة بقوى خارجية، سواء من وزارة الدفاع السورية أو من قوات سوريا الديمقراطية.

مشروع "حراس المدينة" يهدف إلى إنشاء قوة دفاع محلية، تعمل على ضبط الوضع الأمني داخل السويداء، وتشكيل غرفة عمليات موحدة تتبع لقرار محلي مستقل، في محاولة لإنهاء حالة الانقسام والفوضى الأمنية التي تعاني منها المدينة.

المشروع لا يزال في مراحله الأولية إلا أن الاجتماعات التحضيرية وفق المصدر بدأت بالفعل، ويتم العمل حاليا على وضع الهيكل التنظيمي وفرز العناصر حسب المهام، على أن يتوسّع لاحقًا ليشمل مختلف مناطق المحافظة.

يركّز المشروع على فكرة بناء قوة محلية مستقلة، لا تتبع لأي جهة خارجية، وتستمد شرعيتها من داخل المجتمع المحلي، بهدف حماية المدينة من التهديدات الداخلية أولاً، ومنع أي محاولات لاختراق الاستقرار الأمني الهش في المنطقة.