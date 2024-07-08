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بعد فوز اليسار المتطرف.. ما ملامح المرحلة المقبلة في فرنسا؟ (فيديو إرم)

محمد حامد
مرح جنبلاط
صفوان اليافعي
محمد حامد,
مرح جنبلاط,
صفوان اليافعي
08 يوليو 2024، 12:12 م

"اليسار يقلب الطاولة ويغير المعادلة" خبر تصدر عناوين الصحف ووكالات الأنباء، بعدما حملت نتائج الجولة الثانية للانتخابات التشريعية في فرنسا مفاجأة قلبت الموازين، ومكنت الحزب اليساري من تصدر المشهد السياسي الفرنسي على حساب معسكري الرئيس إيمانويل ماكرون واليمين المتطرف.

لكن تلك المفاجأة التي قامت على تحالفات وتكتلات لقطع الطريق على "اليمين المتطرف" الطامح بالوصول إلى الحكم، "كانت متوقعة" وذلك ما أكدته السياسية والمحامية، د.جيهان جادو والتي تحدثت لإرم نيوز عن ملامح المرحلة القادمة.

ومن العاصمة باريس، يرى الكاتب والصحفي، مصعب السعود، أن اليسار الفرنسي دائمًا ما يكون المنقذ لهذه الدولة، وعندما يستشعر الخطر، يُفعل دوره ويتكاتف مع الجميع من أجل إنقاذ فرنسا.
 
 وحول أصداء النتائج الانتخابية في باقي أرجاء القارة العجوز، فقد أشار السياسي البارز في الحزب الاشتراكي الألماني، حسين خضر إلى أن فوز اليسار قد يلهم الحركات اليسارية في الدولة الأوروبية الأخرى، ويعزز ثقتهم في القدرة على تحقيق التغيير السياسي.

فرنساالانتخابات التشريعية

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