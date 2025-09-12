فور مقتل تشارلي كيرك.. ردة فعل غريبة من رجل غامض (فيديو)

مشهد غريب لم يعثر له على تفسير حتى الآن، التقطته الكاميرات بعد ثوان من مقتل الناشط السياسي المحافظ الأمريكي تشارلي كيرك في حادث إطلاق نار وقع خلال مشاركته في ندوة عامة بولاية يوتا الأمريكية..

في الفيديو أمامكم، يظهر هذا الشخص وهو يقفز بطريقة غريبة ويصرخ قائلا: "أمريكا، أمريكا" بعد وقوع إطلاق النار مباشرة في ردة فعل مخالفة تماما لردات فعل الحضور الذين سارعوا للاحتماء أو الانبطاح خوفا من الرصاص باستثناء هذا الرجل الذي ظهر بحالة احتفال أو نشوة غير مفهومة هكذا وصفه متابعون.

بعد انتشار مقطع الفيديو الغريب سرعان ما تم تداول هوية الرجل حيث زعم أنه يدعى "مات تابر"، بينما ظهر شخص آخر وقال إن اسمه "ديفيد" وإنه ذات الشخص الذي ظهر في الفيديو لكن حتى الآن لم يتم التأكد من حقيقة الروايتين وحقيقة هوية الرجل الغامض حيث ذهب بعض المعلقين لاتهامه بأنه قد يكون على صلة أو علم مسبق بالحادث الدموي وهو ما يفسر ردة فعله الغريبة.