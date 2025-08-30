ميلوني في قلب عاصفة إباحية رقمية (فيديو إرم)

فضيحة رقمية مدوّية تهز إيطاليا؛ صور مزيفة لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني نُشرت على موقع إباحي شهير، ما أثار موجة غضب عارمة وجدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية.

الموقع المعروف باسم "Phica" أُغلق بعد الكشف عن تداوله صوراً مزيفة ومهينة لميلوني، وشخصيات نسائية بارزة، بينها شقيقتها أريانا.

المشتركون جمعوا الصور من مواقع التواصل وحرّفوها رقمياً، مستخدمين تقنية التزييف العميق، لإنتاج محتوى جنسي كاذب.

ميلوني عبّرت عن "اشمئزازها العميق"، مطالبة بتشديد القوانين، مؤكدة أن "الكرامة ليست مادة للنقاش".

القضية تعيد تسليط الضوء على مخاطر الابتذال الرقمي، والعنف الإلكتروني ضد النساء، في وقت تتصاعد فيه الحوادث المشابهة.

إيطاليا، التي تملك قانوناً يجرّم "الإباحية الانتقامية"، تواجه الآن تحدياً أكبر في عصر التزييف المتقن والانتهاك الرقمي الخفي.