صدمة ليلة العمر.. عروس تدخل في غيبوبة وتموت ليلة زفافها (فيديو إرم)

تحولت ليلة العمر إلى مأساة هزّت البوسنة، بعدما رحلت الممرضة والمؤثرة الشابة آدنا روفشاني أومربغوفيتش عن عمر 26 عاماً إثر وعكة صحية مفاجئة خلال حفل زفافها في العاصمة سراييفو.

تقول صحيفة "ذا صن"، إنه بينما كانت آدنا تستقبل ضيوفها بابتسامة عروس سعيدة انهارت فجأة أمام أنظار الجميع ليتم نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى لكن الحلم سرعان ما تحوّل إلى كابوس إذ دخلت في غيبوبة لم تصحُ منها وفارقت الحياة بعد يومين فقط تاركةً زوجها وعائلتها في صدمة عميقة.

أخبار ذات علاقة رئيس جمهورية صرب البوسنة يلوّح بإعلان استقلال كيانه عن الدولة

في 17 سبتمبر شيّع المئات جنازتها في مسجد كوبيلجا غلاف وسط أجواء من الحزن والذهول فيما غصّت مواقع التواصل برسائل الوداع لامرأة أحبّها الناس بطيبتها وعملها الخيري.

كانت آدنا ممرضة في مركز صحي وصاحبة صالون تجميل وصانعة محتوى قريبة من قلوب متابعيها.

وفقاً للصحيفة لا يزال سبب وفاتها لغزاً غامضاً بانتظار نتائج التشريح لتفسير ما حدث في ليلة كان يفترض أن تكون أسعد أيام حياتها.