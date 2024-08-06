انهيار اقتصادي يصطدم "بتوحش" اليمين المتطرف.. بريطانيا على صفيح ساخن

باتت بريطانيا على صفيح ساخن ، لا يتعلق فقط بالاضطرابات التي خرجت من كافة فئات ومهن المجتمع تشتكي من أوضاع اقتصادية "منهارة" توارثتها حكومة حزب "العمال" الجديدة من حكومة "المحافظين"

ومع تنامي " اليمين المتطرف" الذي يسيّس الأحداث جيدًا، ويذهب بها إلى طريق العنف تحت دعوى "الحريات" و"الديمقراطية" تتصاعد الأمور في الشارع البريطاني وسط مخاوف من صدامات مع أقليات من بينهم المسلمون.

وعلى الرغم من تقديم حزب العمال لوعود بإصلاحات واسعة إلا أن مصطفى رجب العضو البارز في حزب العمال البريطاني يرى أنها تتطلب حزمًا مالية ضخمة، وربما ستترك آثارًا سلبية على الاقتصاد.

ويذهب "رجب" إلى أن تفاقم الاضطرابات يتأثر، إلى حد كبير، أيضًا بانعكاسات الأحداث في الشرق الأوسط ، لاسيما الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

فيما يقول الخبير الاقتصادي د. أنور القاسم، إن هذه الفترة صعبة للغاية على حكومة العمال لاسيما عندما يبدأ رئيس الحكومة عمله بمواجهة اضطرابات تعد الأكبر في التاريخ الحديث للبلاد .

المحلل السياسي سعد الحامد قال إن هذه الاضطرابات لها مسببات قد تزول بعد فترة، مستبعدًا تأثير المظاهرات المنتشرة، حاليًا، على استمرار الحكومة الحالية في استكمال مهمتها.