"ادفعي بجسدك".. اتهامات جنسية تهز الرياضة البريطانية

من داخل كواليس نادٍ إنجليزي عريق.. استقالة تهز الرأي العام واتهام صادم بالتحرش.

مديرة العمليات بفريق للرغبي، كلير برادبري،claire bradbury قدمت استقالتها بعد أن طُلب منها، حسب قولها، تقديم "رشوة جنسية" لرئيس رابطة الدوري، مقابل تخفيف الأعباء المالية عن النادي.

في منشور على "لينكد إن"، كشفت كلير أن المالك اقترح عليها تقديم تنازلات جنسية، ووصفت تعليقاته بأنها "معادية للنساء وغير مقبولة".

وأضافت: "صمتي كان من أجل النادي، لكن حان الوقت لسماع صوتي".

النادي أعلن فتح تحقيق داخلي، وأكد رفضه لأي سلوك غير لائق.

الواقعة تأتي وسط أزمة مالية حادة يعيشها الفريق، بقيادة المالك داريو بيرتا، وفِي ظل تذيله ترتيب الدوري بعد سلسلة خسائر كارثية.

فهل يكشف التحقيق الحقيقة.. أم تُدفن القضية تحت العشب الأخضر؟