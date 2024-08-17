بعد أن نفذت كييف أخطر هجوم لها منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.. بيلاروسيا تدخل على الخط مباشرة وتحذر من "استفزازات" على الحدود مع كورسك.

التحذيرات هذه ترجمتها بيلاروسيا على الأرض عبر تحشيد جيشها على طول الحدود مع أوكرانيا وسط حديث عن اشتعال حرب عالمية.

وزارة الدفاع البيلاروسية قيمت احتمالية "الاستفزازات" المسلحة من كييف على الحدود البيلاروسية الأوكرانية بأنها عالية، وبأن وجود التشكيلات المسلحة الأوكرانية في المناطق الحدودية يخلق تهديدًا بالاستفزازات المسلحة من جانب أوكرانيا، مشيرة إلى أن وحدات من القوات الخاصة وأجهزة الاستخبارات الأوكرانية تعمل بنشاط في المناطق الحدودية مع بيلاروسيا.

التحشيد البيلاروسي قد يخلق واقعاً جديداً عبر تدخل مباشر من بيلاروسيا بالحرب وسط الحديث عن احتمال كبير لحدوث استفزازات مسلحة على أرضها من قبل أوكرانيا.

بيلاروسيا كانت قد أسقطت خلال الأيام الماضية مسيّرة أوكرانية يفترض أنها هجومية فوق أراضيها، الأمر الذي وضع القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي في البلاد بحالة تأهب قصوى، كما تم وضع قاذفات الصواريخ أيضا في حالة التأهب.

خبراء عسكريون يستبعدون دخول بيلاروسيا بشكل مباشر في الحرب رغم تصريحات رئيسها والتهديد بذلك، خشية من عصى العقوبات الغربية والأمريكية في ظل الوضع الاقتصادي الحالي الداخلي والوضع الاقتصادي لروسيا أيضا، كما أن طول الحدود مع بيلاروسيا وأوكرانيا يجعلها بؤرة مشتعلة حال دخول مينسك للحرب بشكل رسمي.

وتعد بيلاروسيا حليفاً وثيقاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتن حيث سمحت للقوات الروسية بمهاجمة أوكرانيا عبر أراضيها، كما نشرت موسكو أسلحة نووية في بيلاروسيا.