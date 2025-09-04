أنظمة تخترق الهواتف.. أمريكا تستعين بإسرائيل للتجسس على المهاجرين

قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع التجميد عن عقد شركة "Paragon Solutions" الإسرائيلية، ما يمنح "وكالة الهجرة" إمكانية استخدام برنامج التجسس "Graphite" لاختراق الهواتف.

وتشمل عملية الاختراق تلك تطبيقات مشفرة مثل "واتساب" و"سيغنال"، وكذلك الاطلاع على الصور والرسائل، وتحويل الهاتف إلى جهاز تنصت عبر الميكروفون.

تم تجميد العقد الأصلي خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن لمراجعة توافقه مع أمر تنفيذي يقيد استخدام الحكومة لأدوات تجسس تجارية، لكن تم رفع التعليق مؤخراً.

وفي حين تدعي الشركة أن أدواتها تُستخدم لأغراض أمنية مثل مكافحة الجريمة والإرهاب، حذّر خبراء من أن مثل هذه التكنولوجيا قد تُستخدم ضد مدافعين عن حقوق الإنسان، صحافيين، ومعارضين سياسيين، معتبرين أنها صممت للدكتاتوريات لا للديمقراطيات.

وكانت "Paragon" قد أنهت تعاونها مع إيطاليا بعد الكشف عن أن برنامجها استهدف حوالي 90 شخصاً، بينهم صحافيون وناشطون حقوقيون، بينما يطالب أعضاء في الكونغرس بالتدخل وفرض رقابة صارمة على استخدام هذا النوع من الأدوات، نظراً لما يشكله من تهديد حقيقي على حرية الإعلام والخصوصية.