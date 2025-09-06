مسؤول عراقي يعتذر للإيزيديين بسبب "الاستعاذة" (فيديو إرم)

أثار محافظ نينوى العراقية، عبدالقادر الدخيل، جدلًا واسعًا بعد اعتذاره عن "الاستعاذة من الشيطان الرجيم"، خلال قراءة القرآن الكريم.

الدخيل الذي كان يحضر حفلًا أقيم بمناسبة إعادة افتتاح الجامع النوري وسط مدينة الموصل، والذي استهله أحد الشيوخ بقراءة القرآن الكريم مفتتحاً تلاوته بقوله: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم".

وقال الدخيل في كلمة ألقاها أمام الحضور: "بداية نعتذر من كل إخواننا الإيزيديين لما ذكر في بداية قراءة القرآن".

وأضاف: "علينا دائماً أن نكون عند حسن الظن في موضوع مشاعر الإخوة المسيحيين والإيزيديين، فنحن مدينة ومحافظة مكونات، فأعتذر من إخواننا الأيزيديين".

أثار رد الدخيل ردود فعل غاضبة وهجومًا حادًا على المحافظ؛ ما دفعه لإصدار بيان توضيحي، قال فيه: "ما جرى في الكلمة التي ألقيتها لم يكن إلا تعبيراً عن الحرص على وحدة الصف وتطييب النفوس، وما صدر من لفظ لم يتجاوز كونه هفوة عابرة، وزلة لسان غير مقصودة".