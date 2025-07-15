غرفة الموت السرّية لإسرائيل.. ماذا تعرف عن "قاعدة ميرون"؟ (فيديو إرم)

من قلب جبل صخريّ شمال إسرائيل تنبعث أوامر القصف والدمار.. إنها قاعدة "ميرون" الجوية، وأحد أكثر المواقع العسكرية سرية وتحصينًا، والتي كشفت عنها القناة الـ12 العبرية في تقريرٍ نادر، وصفته بـ"العقل المدبّر" لحروب إسرائيل في الشرق الأوسط.

من داخل غرف محصنة تحت الأرض، تُدار حركة مئات الطائرات الحربية في آن واحد، وتُرسم خرائط الضربات الجوية بدقّة متناهية، من إيران إلى سوريا ولبنان وحتى غزة.

هنا، لا يتوقف العمل حتى تحت القصف.. رغم استهداف القاعدة بعشرات الصواريخ من حزب الله، وُصف أداء الوحدة بالمستمر دون انقطاع، حيث يتم استبدال كل رادار متضرر بآخر أكثر تطورًا، خلال المعركة نفسها.

قادة سلاح الجو في القاعدة كشفوا عن دورهم المحوري في تنسيق الضربات الجوية داخل العمق الإيراني، وتحديد التهديدات الجوية باللحظة.

ما يُعرض على الشاشات في ميرون، لا يُشاهد في أي مكان آخر، خرائط رقمية شاملة، رصد لحركة المسيّرات، وتحكّم لحظي بالجبهات كافة.

ومع تصاعد التوتر في الشمال، وتهديدات حزب الله المتكررة، وضعت القاعدة في حالة استنفار كامل، لكنها لا تزال تعمل بكفاءة توصف بأنها "غير قابلة للإيقاف".

قاعدة ميرون ليست مجرد موقع عسكري بل غرفة الحرب الإسرائيلية التي تُشعل الجبهات المتعددة.