21 عملية بـ10 ساعات.. طبيب هندي و"ماراثون ولادات" (فيديو إرم)

21 عملية قيصرية في 10 ساعات فقط، أي ما يعادل عمليتين كل ساعة واحدة. طبيب نساء وتوليد هندي يترك المختصين بحالة صدمة انتهت بإحالته للتحقيق.

في الـ5 من سبتمبر الحالي، أجرى الطبيب كانتسوار بوردولوي 21 عملية قيصرية في مستشفى موريغان سيفيل الحكومي بوقت قياسي غير معتاد.

هذا الأمر أثار شكوك السلطات التي طلبت توضيحا وإثباتا للحالة الصحية لكل السيدات، بحيث تستغرق العملية القيصرية بين 45 دقيقة إلى ساعة كاملة في الظروف العادية بحسب المختصين.

وفق صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن 19 سيدة خرجن من المستشفى بحالة جيدة مع مواليدهن الجدد، فيما بقيت حالتان تحت المراقبة، لكن ذلك لم يشفع للطبيب الذي برر ما حدث بأن المشافي مزدحمة وأنه يمكن للعمليات القيصرية غير المعقدة أن تنتهي خلال ربع ساعة، وأن جميع الحالات في ذلك اليوم كانت "طارئة"..

إلا أن الصحة الهندية أصرت على اتباع جميع الإجراءات اللازمة وطلبت معلومات حول ما إذا كانت إجراءات التعقيم المناسبة قد تم اتباعها، وما إذا كانت حالات ضائقة الجنين موثقة، وتفاصيل رعاية حديثي الولادة في الوحدة الخاصة بهم في المستشفى..