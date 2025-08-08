دبلوماسيون: جلسة طارئة لمجلس الأمن السبت حول خطة نتنياهو للسيطرة على غزة
logo
باتجاه ليمان.. القوات الروسية تخوض "معركة كبرى" في دونيتسك
فيديو

روسيا تخوض "معركة كبرى" في دونيتسك باتجاه ليمان (تحليل عسكري)

إرم نيوز
إرم نيوز
08 أغسطس 2025، 3:51 م

تخوض القوات الروسية واحدة من معاركها الكبرى في المناطق الشمالية من مقاطعة دونيتسك وهي معركة السيطرة على مدينة ليمان، بعدما عبرت نهر زربتس للوصول إلى المدينة من الاتجاه الشمالي، بهدف السيطرة على المنطقة المحصورة ما بين نهري زربتس ونتريوس وتهديد ليمان.

وفي أثناء تقدمها باتجاه المدينة، تمكنت القوات الروسية من السيطرة على بلدتي زلينا دولينا و كلوديازي، وزادت من ضغطها لقطع طريق الإمداد عن ليمان من الاتجاه الشمالي الغربي، بعدما هددت طريق الإمداد الجنوبي بوصولها إلى بلدة سيفرسك.

وتعد ليمان مفتاح السيطرة على كامل أراضي شمالي دونيتسك، والوصول إلى نهر أوسكال في مقاطعة خاركيف، وهو ما يقرّب القوات الروسية من تحقيق غايتها في هذه الجبهة وهي السيطرة الكاملة على أقليم دونباس، في هذه المرحلة من الحرب، بهدف السيطرة على المقاطعات الأربع في شرقي أوكرانيا وهي كل من لوغانسك ودونيتسك إضافة إلى زابوروجيا وخيرسون.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC