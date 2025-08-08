روسيا تخوض "معركة كبرى" في دونيتسك باتجاه ليمان (تحليل عسكري)

تخوض القوات الروسية واحدة من معاركها الكبرى في المناطق الشمالية من مقاطعة دونيتسك وهي معركة السيطرة على مدينة ليمان، بعدما عبرت نهر زربتس للوصول إلى المدينة من الاتجاه الشمالي، بهدف السيطرة على المنطقة المحصورة ما بين نهري زربتس ونتريوس وتهديد ليمان.

وفي أثناء تقدمها باتجاه المدينة، تمكنت القوات الروسية من السيطرة على بلدتي زلينا دولينا و كلوديازي، وزادت من ضغطها لقطع طريق الإمداد عن ليمان من الاتجاه الشمالي الغربي، بعدما هددت طريق الإمداد الجنوبي بوصولها إلى بلدة سيفرسك.

وتعد ليمان مفتاح السيطرة على كامل أراضي شمالي دونيتسك، والوصول إلى نهر أوسكال في مقاطعة خاركيف، وهو ما يقرّب القوات الروسية من تحقيق غايتها في هذه الجبهة وهي السيطرة الكاملة على أقليم دونباس، في هذه المرحلة من الحرب، بهدف السيطرة على المقاطعات الأربع في شرقي أوكرانيا وهي كل من لوغانسك ودونيتسك إضافة إلى زابوروجيا وخيرسون.