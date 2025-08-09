من أبرز المعالم التاريخية.. حريق ضخم في مسجد قرطبة بإسبانيا

اندلع حريق مهول في مسجد قرطبة التاريخي في جنوب إسبانيا والذي يعود تاريخه إلى عام 785 ميلادية.

فرق الإطفاء سيطرت على النيران التي انتشرت داخل وخارج المسجد لكن محاولات إخماد الحريق بشكل كامل ما تزال جارية.

وأشارت تقارير إلى أن النيران اشتعلت بداية في بطارية مكنسة كهربائية قبل أن تمتد إلى إحدى المصليات الداخلية بالمبنى.

يُعتبر مسجد - كاتدرائية قرطبة جوهرة معمارية شيدت على يد أمراء وخلفاء أمويين بين القرنين الثامن والعاشر.

يُذكر أن مسجد-كاتدرائية قرطبة يُعد أحد أبرز المعالم التاريخية في إسبانيا، ويصنف ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، ويقصده للزيارة قرابة مليوني ونصف مليون زائر سنوياً.