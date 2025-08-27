لقنّه درسا قاسيا.. فلسطينيات يواجهن مستوطنا بسلاح "الجرأة" (فيديو)

دون أسلحة ثقيلة أو خفيفة أو حتى بيضاء، سيدات فلسطينيات يواجهن مستوطنين بسلاح الجرأة في مشهد تحول إلى حديث منصات التواصل ..

قرب قرية المغير شمال شرقي رام الله، اقتحم مستوطنون إسرائيليون مساكن المزارعين، ليتقدم أحدهم محاولًا استفزاز سيدة فلسطينية فردت عليه ببصقة في وجهه، إلا أنه لم يتراجع بل انتقل إلى سيدة أخرى محاولًا ترهيبها، لكن السيدة الأخرى لقنته درسًا باستهزائها به دون أن يرف لها جفن ..

هذا الحدث جاء في سياق تصعيد مستمر تشهده الضفة الغربية، حيث شهدت هذا الشهر موجة اقتحامات عنيفة من المستوطنين، ترافقت مع اعتداءات على رعاة أغنام وتخريب أراضٍ زراعية في أكثر من موقع ..

كما تزامن هذا المشهد مع عملية اقتحام نفذتها القوات الإسرائيلية في مدينتي رام الله والبيرة؛ ما أسفر عن إصابة 58 فلسطينيًّا بالرصاص وقنابل الغاز، واعتقال 3 آخرين، إضافة إلى مداهمة محال تجارية والاستيلاء على محتوياتها.