20 ألف ضحية في حفرة واحدة.. العراق ينبش أفظع جرائم داعش (فيديو إرم)

بعد أحد عشر عامًا من الصمت المدفون تحت الأرض، السلطات العراقية، تبدأ بفتح مقبرة "الخسفة" في الموصل، أحد أفظع الشواهد على جرائم تنظيم داعش.

المقبرة، التي تضم رفات نحو 20 ألف ضحية من مختلف القوميات والأديان، تعود إلى فترة سيطرة التنظيم على نينوى بين عامي 2014 و2017.

جرت عملية الفتح بحضور محافظ نينوى ورئيس محكمة الاستئناف وعدد من المسؤولين، إيذانًا بانطلاق المرحلة الأولى من كشف هذه المأساة.

المحافظ عبد القادر الدخيل أكد العمل على دراسة بيولوجية للرفات بالتعاون مع جامعة الموصل، إلى جانب التخطيط لإنشاء نصب تذكاري يخلّد القتلى. وتُعرف "الخسفة" بأنها حفرة جيولوجية عميقة استُخدمت كموقع إعدام جماعي وإخفاء للجثث.