الدون في مرمى الجدل.. هل أغضب رونالدو الإعلام الإسرائيلي؟ (فيديو إرم)

وكأنها قصة خرجت من العدم لتشعل الجدل.. فجأة ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء تتحدث عن صدام خفي بين كريستيانو رونالدو والإعلام الإسرائيلي، بعدما قيل إن أسطورة النصر السعودي أغضب وسائل الإعلام هناك بسبب مواقفه تجاه إسرائيل.

وبحسب ما تم تداوله، فإن صحيفة آس الإسبانية نشرت خبرا يؤكد أن رونالدو يقاطع الشركات الإسرائيلية، ويرفض السماح بظهور منتجاتها خلال المؤتمرات الصحفية. خبر انتشر كالنار في الهشيم، وأثار عاصفة من التفاعلات.

لكن الحقيقة كانت صادمة، عند العودة للصحيفة الإسبانية؛ إذ لم يظهر أي أثر لهذا الخبر، ولا حتى إشارة واحدة عن خلاف بين الطرفين، لتنكشف القصة على أنها مجرد شائعة صاغها جمهور النجم البرتغالي وروجها، خاصة من بين جماهيره العربية.

أخبار ذات علاقة رونالدو قد يدخل قائمة الهدافين.. السالمي يرعب حارس الخلود (فيديو)

المثير أن هذه ليست المرة الأولى التي يربط فيها اسم رونالدو بالقضايا الإنسانية. فقد سبق أن دعم أطفال فلسطين، وقدم مساعدات مالية لمبادرات خيرية، وشارك في حملات للتبرع بالدم. ولهذا، كلما ظهر اسمه في أي خبر إنساني، تتسارع الأحداث وتنتشر كوميض البرق.