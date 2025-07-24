انفجارات تهزّ لحج.. مستودع قذائف يشتعل وسط غموض كامل (فيديو إرم)

دوّى صوت انفجارات عنيفة في سماء محافظة لحج جنوبي اليمن، وتحديدًا في محيط محور العند العسكري، ما أثار ذعر السكان الذين سمعوا أصوات التفجيرات من مسافات بعيدة.

الناطق باسم القوات العسكرية الجنوبية، المقدم محمد النقيب، أوضح أن الانفجارات وقعت داخل مستودع فرعي للقذائف تابع للمحور، يحتوي على كمية كبيرة من المقذوفات، مؤكدًا أن أسباب الانفجار لا تزال مجهولة حتى اللحظة.

وأشار إلى أن لجنة تحقيق بدأت عملها ميدانيًا لتحديد ملابسات الحادث، على أن تُعلن النتائج لاحقًا، بينما لم تُسجل أي خسائر بشرية حتى الآن، واقتصرت الأضرار على الماديات التي يجري تقييمها.

مقاطع مصوّرة تداولها ناشطون أظهرت أعمدة دخان كثيفة تتصاعد من المكان، وسط دوي انفجارات متكررة.

الحادثة أثارت موجة قلق في أوساط الأهالي القاطنين بالقرب من المواقع العسكرية جنوبي اليمن.