لحظات قبل الكارثة.. شرطة الكرخ تنتزع شابًا من حافة الهاوية (فيديو)

أنقذت شرطة الكرخ شابًا من محاولة انتحار كادت أن تنتهي بكارثة، مساء السبت، في منطقة الكاظمية بالعاصمة بغداد.

وبحسب بيان رسمي، استجابت قوة أمنية لبلاغ عاجل حول صعود أحد الأشخاص إلى موقع مرتفع بنية إنهاء حياته، وتمكنت من السيطرة على الموقف وإنزاله بسلام.

الواقعة، التي وثّقها مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل، أثارت تفاعلًا واسعًا وإشادة بجهود الشرطة.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تزايد معدلات الانتحار في العراق، حيث تسجل الجهاتالعراق الرسمية ما لا يقل عن حالة واحدة يوميًا، في مؤشر خطير يستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات الصحية والاجتماعية.