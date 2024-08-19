الظلام والحر يخيمان على المشهد في أوكرانيا وسط أزمة كهرباء تعاني منها البلاد.

الشركة الأوكرانية المشغلة لشبكة الكهرباء ووزارة الطاقة قالت إن البلاد ستعود لقطع التيار الكهربي مجددا عن بعض العملاء بسبب نقص التوليد جراء الهجمات الروسية على الشبكة فضلا عن تزايد الاستهلاك بسبب الطقس الحار.

أوكرانيا التي وضعت قيودًا واسعة على إمدادات الطاقة في يوليو الماضي بسبب إصلاحات في العديد من وحدات الطاقة النووية الرئيسية بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة يقول مسؤولوها إن البلاد فقدت تقريبا نصف قدرتها على إنتاج الكهرباء بسبب الهجمات الروسية.

وتكثف روسيا هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على قطاع الطاقة في أوكرانيا ما تسبب في انقطاع التيار الكهربي عن العديد من المناطق وأجبر كييف على بدء استيراد الكهرباء على نطاق واسع من الاتحاد الأوروبي.

في شهر مارس استهدفت روسيا بشكل خاص أكبر محطات الطاقة الأوكرانية في 6 موجات ضخمة من صواريخ وطائرات مسيرة مما أدى إلى تدمير نصف إجمالي إنتاج البلاد من الكهرباء.