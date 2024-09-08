كيف يحضر ترامب وهاريس للمناظرة الرئاسية؟‎

المرشحان للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب وكامالا هاريس، يتبعان استراتيجيتين مختلفتين للتحضير للمناظرة الرئاسية المقبلة.

هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن، تتدرب بشكل مكثف في فندق بوَسط بيتسبرغ بولاية بنسيلفانيا، حيث تركز على تحسين إجاباتها القصيرة التي ستستغرق دقيقتين وفقًا لقواعد المناظرة.

تستعين هاريس بمستشاريها، استعدادًا لمواجهة هجمات ترامب حول عرقها وعلاقاتها السياسية.

فريق هاريس يعمل على تعزيز تواصلها مع الناخبين في الولايات المتأرجحة ويأمل في استخدام المناظرة لبناء زخم لحملتها.

في المقابل، يرفض ترامب التحضير التقليدي للمناظرة. يفضل ترامب التركيز على نشاطات حملته الانتخابية، ويعتقد أنه سيستعد بشكل كافٍ بمجرد وصوله إلى المناظرة.

خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، قال ترامب إنه يفضل التكيف مع الأحداث أثناء المناظرة، مشيرًا إلى عبارة الملاكم مايك تايسون حول ضرورة التكيف مع الواقع.

فريق ترامب، رغم ذلك، عقد جلسة تحضير قصيرة وناقش أداء هاريس في مناظرات سابقة، بما في ذلك عيوبها اللفظية، ولكنه لم يتبع إجراءات التحضير التقليدية.

ترامب يعقد اجتماعات غير رسمية مع مستشارين مثل تولسي غابارد، التي عرفت هاريس جيدًا من مناظرات سابقة. مستشاروه قلقون من احتمال ظهوره بشكل عدواني، ويُخشى أن يبرز ازدراءه لهاريس.

على الجانب الآخر، فريق هاريس يهدف إلى استغلال المناظرة لإبراز ترامب بمظهر متطرف وتعزيز حملتها من خلال فعاليات متواصلة قبل المناظرة.

كلا المرشحيْن يعلمان أن هذه المناظرة قد تكون نقطة تحول حاسمة في السباق الانتخابي.