بداية صعبة في ريال مدريد.. هل يستعيد أرنولد توهجه؟

هنا مدريد، حيث كل ضغوط العالم قد تتجمع على لاعب واحد، وجد ترينت ألكسندر أرنولد نفسه محاطاً بالأنظار والانتقادات منذ اللحظة الأولى له مع ريال مدريد. بعد 21 عاماً قضاها بين أروقة أنفيلد، أصبح الآن في مواجهة صراع جديد، مقاعد البدلاء، المنافسة المحتدمة مع داني كارفاخال، الإصابات، وانتقادات لا تتوقف، وكل ذلك وسط أعين العالم.

النادي الإسباني كان بإمكانه ضمه مجاناً بعد انتهاء عقده، لكنه دفع 10 ملايين يورو ليحصل عليه مبكراً ويشارك في كأس العالم للأندية. البداية لم تكن سهلة، ففي أول خمس مباريات تأرجح أداء أرنولد بين التألق والارتباك، قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء في نصف النهائي ضد باريس سان جيرمان بسبب إصابة طفيفة، لتبدأ رحلته تحت ضغط جديد في مدريد.

مع انطلاق الدوري الإسباني، شارك أرنولد ضد أوساسونا، لكنه تم استبداله في الدقيقة 68 لصالح كارفاخال العائد من إصابة طويلة. في المباراة التالية ضد ريال أوفييدو، جلس على مقاعد البدلاء ولعب ثلاث دقائق فقط، ما زاد من تعقيد موقفه، لكنه في مواجهة مايوركا أعاد لمحات من بريقه المعتاد، حيث أعد تمريرة مذهلة لم تكتمل بسبب التسلل، مؤكداً أنه ما زال في رحلة البحث عن الذات في مدريد.

ضغط ألكسندر أرنولد لم يقتصر على النادي فقط، فقد استبعده توماس توخيل من قائمة إنجلترا لمباريات التصفيات ضد أندورا ولاتفيا، في قرار فني صعب، رغم أن اللاعب أبدى حرصه الشديد على العودة للمنتخب. هذا كله جاء بعد موسم مضطرب في ليفربول، حيث لعب 220 دقيقة فقط في الشهر الأخير قبل الانتقال بسبب إصابة الكاحل، وتدريبات شاقة ضمن فريق حقق الدوري الممتاز، ليبدأ مرحلة جديدة تحت ضغوط أكبر في مدريد.

ورغم كل العقبات، كانت ثقة ريال مدريد به كاملة منذ البداية، عقده يمتد ست سنوات، والمدرب تشابي ألونسو يطالب بالصبر، مؤكداً أن اللاعب سيجد طريقه تدريجياً. ولذلك؛ هذا هو العام الأكثر اضطراباً في حياة ألكسندر أرنولد، العام الذي سيحدد ما إذا كان بطل ليفربول سيصنع اسمه مرة أخرى في مدريد، أم أن ضغوط العاصمة الإسبانية ستخنقه.