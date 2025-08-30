ملاسنة نسائية أمريكية حول "الصلاة" تشعل منصات التواصل

حادثة إطلاق نار مأساوية في مدرسة كاثوليكية بمدينة مينيابوليس، أودت بحياة طفلين وأصابت 17 آخرين، فجرت جدلاً غير مسبوق في المشهد السياسي الأمريكي... ولكن هذه المرة، الجدل لم يكن حول الأسلحة، بل حول الدعاء والصلاة.

بدأت القصة حين دعت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، الأمريكيين للصلاة من أجل الضحايا وعائلاتهم لكن الرد من المتحدثة السابقة جين بساكي كان مفاجئًا حيث قالت: "اكتفينا من الأفكار والصلوات.. فهي لا تعيد الأطفال للحياة"، لترد عليها كارولين خلال مؤتمر صحفي من البيت الأبيض قائلة إن هذا الهجوم على الإيمان "غير لائق" ويهين ملايين الأمريكيين المؤمنين.

كما دخلت تولسي غابارد، السياسية التي تحولت من الحزب الديمقراطي إلى الجمهوري وتتولى اليوم منصب مديرة الاستخبارات الوطنية، على الخط ووصفت بساكي ومن هم على شاكلتها بـ"عملاء الظلام والكراهية"، متهمةً إياهم بـ"كراهية الله" والعداء الصريح للدين.