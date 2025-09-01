رئة خنزير في جسد بشري.. هل نعيش عصر الأعضاء الهجينة؟ (فيديو)

شهدت الصين إنجازا طبيا بارزا بزراعة رئة خنزير معدلة وراثيا داخل جسد إنسان متوفى دماغيا، باستخدام تقنية كريسبر لإضافة جينات بشرية تقلل من رفض العضو. أجريت العملية لرجل يبلغ 39 عاما، واستمرت الرئة في أداء وظائفها تسعة أيام رغم ظهور بعض مؤشرات الرفض المناعي.

بالتوازي، تسعى أبحاث في ميونخ لتطوير حلول لنقص الأعضاء، كما حدث في تجربة زراعة قلب خنزير للمريض الأمريكي ديفيد بينت، الذي عاش شهرين بعد الجراحة.

وتاريخيا، تعود محاولات زراعة أعضاء حيوانية للبشر إلى الأربعينيات والستينيات، حين زرع الجراح كيثريمتسما كلى قردة البابون لعدة مرضى، نجحت إحداها في البقاء تسعة أشهر.

هذه التجارب، رغم محدوديتها، تمثل خطوات مهمة نحو مستقبل طبي يَعِد بإنقاذ الأرواح