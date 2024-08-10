

من موظف في شركة غوغل، إلى أغنى رجل في الصين الشعبية.

كولين هوانغ.. قطب التجارة الإلكترونية وصاحب الخوارزميات التي لا تشبه غيرها، وإذا كنت لا تعرف من هو فبالتأكيد ستعرف مجموعة "تيمو" العالمية التي أسسها الأربعيني وملياردير التجارة الإلكترونية ..

ولد هوانغ عام 1980 في مدينة هانغتشو في شرق الصين، وعرف بأنه كان نابغاً في الرياضيات، حاصل على درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في علوم الكمبيوتر..

بدأ مسيرته المهنية كموظف في شركة غوغل في مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة عام 2004 بعد فترة تدريب أكملها في مايكروسوفت في كل من بكين وسياتل، ثم انتقل مع فريق كبير إلى الصين لتأسيس غوغل الصين، وبعد سنوات وتحديدا عام 2015 أسس موقع "بينديوديو" للتسوق الذي لم يستغرق وقتا طويلا حتى تحول إلى واحدة من أنجح إمبراطوريات التجارة الإلكترونية في الصين منافسًا وبقوة "علي بابا" وذلك إلى جانب إدارته لعشرات الشركات ..

في عام 2022 أُطلقت النسخة العالمية للموقع وحملت اسم "تيمو" لتحقق نجاحا هائلا، وعلى الرغم من أنها وصلت إلى أوروبا العام الماضي فقط، إلا أن أرقام الشركة تؤكد أن لديها في المتوسط نحو 75 مليون مستخدم نشط شهريا في المنطقة..

وعلى الصعيد العالمي أصبح هوانغ الشخص الخامس والعشرين الأكثر ثراء بثروة بلغت 48.6 مليار دولار، هكذا يقول تصنيف بلومبيرغ لأصحاب المليارات، لكن وعلى الرغم من كل هذه الشهرة إلا أن الكثير من الغموض يحيط بحياة "الرجل السري" كما تلقبه وسائل الإعلام الصينية ..