بعد مقاطع "تيك توك".. الراقصة "دوسة" تُثبت براءتها لكن تواجه قضية جديدة

في أقل من 48 ساعة حسم القضاء المصري الجدل حول الراقصة الشهيرة "دوسة"، التي أثيرت حولها تهم التحريض على الفسق وتعاطي المخدرات بعد تداول مقاطع فيديو مثيرة على "تيك توك".

محكمة جنايات الجيزة أصدرت حكمها ببراءتها، بعد قبول دفوع محاميها ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش، وعدم وجود أي أحراز بحوزتها، إضافة إلى تحليل المخدرات الذي أثبت خلو جسدها من أي مواد ممنوعة.. ورغم استئناف النيابة على الحكم، رفضت محكمة مستأنف الاقتصادية الاستئناف وأيدت البراءة بشكل نهائي، لتغلق هذه القضية.. إلا أن الراقصة دوسة ما زالت تواجه قضية أخرى مشابهة، فيما يظل اسمها محط اهتمام الإعلام والجمهور ومتابعة رواد منصات التواصل الاجتماعي.