مجزرة مروعة في مشفى السويداء الوطني.. ما قصة المقطع؟

ضجت وسائل التواصل في سوريا بمقطع يحوي جثثا مكدسة في مشفى السويداء الوطني على خلفية اشتباكات دامية تدور منذ أيام بين فصائل محلية وقوات حكومية في محافظة السويداء جنوب سوريا.

المقطع الذي تضاربت الأنباء حول صحته، أكدت بعض الروايات بأنه صحيح لكنه قديم، بينما أفادت رواية الحكومة السورية بأنه تم العثور على عشرات الجثث في المستشفى بعد انسحاب الفصائل المحلية منه والتي تصفها بأنها "خارجة عن القانون" وبأن بعضا من الجثث يعود لعناصر قوات الأمن ومدنيين كانوا يتلقون العلاج.