"القضم التدريجي" للقرى.. كيف ترسم تل أبيب خريطة جديدة للجنوب السوري؟

توغل جديد يثير العاصفة في الجنوب السوري.. 18 آلية عسكرية إسرائيلية اجتازت الحدود من جهة حوض اليرموك لتستقر في بلدة صيصون وسرية جملة على بعد 45 كيلومترًا من درعا.. في مشهد فتح الباب واسعًا أمام تساؤلات حول النوايا الحقيقية لتل أبيب.

عمليات تفتيش للمنازل بحجة البحث عن سلاح، وتحليق طائرات استطلاع في السماء، واستجوابات ميدانية بثّت الرعب في نفوس الأهالي، لتبدو الصورة كأنها أكثر من مجرد "عملية محدودة".

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد أعلن صراحةً رغبته في إقامة منطقة منزوعة السلاح جنوبي سوريا وصولاً إلى السويداء، فيما تشير الوقائع على الأرض إلى خطوات عملية لترجمة هذا الطموح.. فالجيش الإسرائيلي سبق أن أنشأ تسع قواعد عسكرية في القنيطرة وسيطر على خمس نقاط استراتيجية في جبل الشيخ، ما يجعل التوغلات الأخيرة امتداداً لمخطط أكبر.

محللون وخبراء أكدوا لـ"إرم نيوز" أن المسألة تتجاوز البعد الأمني لتطال أطماعاً بالموارد المائية التي تغذي الجنوب السوري حتى ريف دمشق، وأطماعاً بسهل حوران الخصيب وحوض اليرموك، وهو ما يمنح تل أبيب أوراق ضغط هائلة على سوريا والأردن معاً.

المخاوف الشعبية تتزايد في درعا من سيناريو افتتاح معبر رسمي يربط الجولان بالسويداء، ما يعني خسارة واسعة لأراضي الفلاحين ووضع المنطقة تحت احتلال مباشر.. ولتنفيذ ذلك تنفّذ إسرائيل خطة "القضم التدريجي"، إذ وصلت قواتها سابقاً إلى مشارف دمشق الغربية وربما تقترب لاحقاً من قلب العاصمة بذريعة حماية مناطق ذات أغلبية درزية.

وهكذا لا تبدو بلدة صيصون مجرد بلدة صغيرة على خريطة الجنوب بل حلقة في سلسلة استراتيجية تسعى إسرائيل عبرها إلى فرض واقع جديد عسكرياً واقتصادياً ومائياً في منطقة تبدو الدولة السورية فيها عاجزة عن الرد.