"براميل النار".. السلاح الأمريكي الذي يفجّر حمماً بركانية في غزة (فيديو إرم)

ليست وحدها الروبوتات المتفجرة، رأس حربة الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية في معركة مدينة غزة، بل ظهر على ساحة الحرب الطاحنة سلاح مدمر آخر، فماذا نعرف عنه؟

قنابل MK-83 وMK-84 أو ما تُعرف في غزة بـ"براميل النار“، وهي أمريكية الصنع، يصل وزنها إلى 750 كيلوغرامًا وأحيانا إلى 1000كيلوغرام.

تشير التقديرات العسكرية إلى أن القوة التدميرية للقنابل، التي تعتمد على طائرات F-35 لإسقاطها، يتراوح نصف قطرها بين 365 و400 متر؛ ما يعكس حجم الدمار الذي أحدثته في المناطق المستهدفة من غزة.

التقارير الدولية المتخصصة أظهرت أن إسرائيل حصلت على 14 ألف قنبلة من طراز MK-84، أمريكية الصنع؛ ما يعني أن الطائرات الإسرائيلية ستقوم بإسقاط المزيد من هذه القنابل على القطاع خلال الأيام القادمة، وبالتالي تكرار مشهد يدب الرعب في غزة.. يتمثل بـ”حمم بركانية“ تنفجر، ومزيد من المنازل والبنايات المرتفعة تتدمر.