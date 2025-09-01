على رأسهن ميلوني.. نساء إيطاليا تحت رحمة "الفبركة الإباحية"

صور فاضحة، ومونتاجات صادمة، مدونات ومجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحول إلى ساحة حرب إلكترونية تستهدف النساء في إيطاليا. هذه الحملات الإلكترونية التي تهاجم النساء ليست مجرد انتهاكات فردية، بل تعكس ظاهرة متنامية من العنف الرقمي والتمييز الجنسي على الإنترنت.

صفحات مثل "زوجتي" على فيسبوك، التي تجاوز عدد أعضائها 30 ألف مستخدم قبل إغلاقها، تحولت إلى منصات لنشر صور خاصة دون موافقة الضحايا، مصحوبة بتعليقات مهينة تمس كرامة النساء وحقوقهن.

ردود الفعل لم تتأخر، حيث أطلقت نائبات من الحزب الديمقراطي شكاوى نيابية، وقرر فريق من المحامين رفع دعوى جماعية ضد إدارة فيسبوك، مطالبين بمحاسبة المنصات الرقمية على تقاعسها في مكافحة هذه الانتهاكات. رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وزعيمة الحزب الديمقراطي إيلي شلاين Elly Schlein أدانتا هذه الأفعال بشدة، معتبرتين أنها هجوم على كرامة النساء وقيم المجتمع.

الحكومة بدورها أعلنت نيتها تعزيز التدابير الوقائية على الإنترنت، لكن ناشطات حقوق النساء أكدّْن أن الحلول القانونية وحدها لا تكفي. العنف الإلكتروني هو انعكاس لعنف أعمق في المجتمع، ويتطلب مواجهة شاملة تشمل التعليم والتوعية إلى جانب التشريع.