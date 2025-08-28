روسيا "على شفا" حسم أكبر معاركها في دونيتسك (تحليل عسكري)

تقترب القوات الروسية من حسم إحدى أهم معاركها في مقاطعة دونيتسك، وهي معركة سيفرسك التي تسعى تلك القوات للسيطرة الكاملة عليها منذ عدة أشهر.

وحققت القوات الروسية تقدماً باتجاه ذلك الهدف بعدما سيطرت على غابة سربيانكا، أكبر غابة قريبة من سيفرسك وليمان، بعدما عبرت نهر زربتس، ثم بدأت تسيطر على مناطق أخرى للاقتراب من مدينة ليمان، وكان التطور الأبرز الذي حققته خلال اليومين الماضيين، عبور نهر نتريوس في محاولة للاقتراب من نهر أوسكال شرقي خاركيف.

وكانت القوات الروسية سيطرت على المناطق الشمالية والشرقية من سيفرسك، إلا أن الدفاعات الأوكرانية القوية أحبطت عملية السيطرة على هذه المدينة.

وتُعد السيطرة على غابة سربيانكا، التي كانت تتخذها القوات الأوكرانية خطاً دفاعياً أول، تهديداً مباشراً لمدينتي سيفرسك وليمان.

وبعد سقوط الغابة بيد الروس أصبح الطريق ممهداً للسيطرة على المدينتين، وهذا ما يقرب القوات الروسية من تحقيق غايتها الاستراتيجية في هذه الجبهة بالوصول إلى نهر أوسكال شرقي خاركيف، وكذلك السيطرة الكاملة على شمالي مقاطعة دونيتسك.