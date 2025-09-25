مفتاح على صدر محمود عباس يُغضب تل أبيب (فيديو إرم)

أثناء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أثار دبوس على شكل مفتاح وُضع على صدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس جدلا في تل أبيب بعدما اعتبرته الخارجية الإسرائيلية، بأنه إيحاء يدل على رغبته بـ"طوفان جديد لتدمير إسرائيل".

المفتاح الذي أُرفق بعلم فلسطين، لم ينفع معه حديث عباس حول إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي باسم إحلال سلام دائم وإنشاء علاقة جوار مع إسرائيل، فهو وفق التحليل الإسرائيلي يعيد ذكرى النزوح الجماعي للفلسطينيين من أراضيهم التي عاشوا فيها إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948، ويحفز رغبة الشعب الفلسطيني بالعودة لأرضه، وهو بالضرورة، يهدف لمحو إسرائيل.

"يريد أن يُحدث طوفانه الخاص"، هكذا قرأت تل أبيب مشهد المفتاح، حيث إنه وإن تعددت الطرق، فهو يهدف إلى تدمير الدولة اليهودية في نهاية المطاف.