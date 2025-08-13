نار تخرج من "صنابير المياه" في قرية مصرية.. ما القصة؟ (فيديو)

في مشهد نادر أثار الذهول، تحولت صنابير المياه في قرية شرنوب بمحافظة البحيرة إلى مصدر لهب، بعدما فوجئ الأهالي بانبعاث رائحة غاز من الصنابير، وعند تقريب النار اندلع لهب مفاجئ.

وعمّ الهلع القرية، والبلاغات انهالت على السلطات، لتتحرك فرق الطوارئ وتغلق شبكة الغاز بالكامل. لكن المفاجأة أن المصدر لم يكن خطوط الغاز الطبيعي.

وكشفت التحقيقات أن غازات صرف صحي تسللت إلى شبكة مياه الشرب بسبب تهالك المواسير وانقطاع المياه لفترات طويلة.

وبدأت السلطات غسيل الشبكة، واستبدال الأنابيب، وردم خزانات صرف قديمة، مع خطة لرفع ضغط المياه، في حادثة ذكّرت أن الماء قد يحمل النار أحيانًا.