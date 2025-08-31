كارثة قطار الضبعة.. 3 قتلى و54 مصاباً وحملة إسعاف عاجلة

شهدت مدينة الضبعة بمحافظة مطروح شمال مصر حادثاً مأساوياً، حيث خرج القطار رقم 1935 المتجه من مطروح إلى القاهرة عن مساره عند الكيلو 203 بين محطتي "فوكة" و"جلال"، ما أسفر عن انقلاب عربتين وخروج 7 عربات عن القضبان.

وأعلنت وزارة النقل المصرية أن الحصيلة الأولية للحادث بلغت 3 قتلى و54 مصاباً، تم نقلهم إلى مستشفيي "الضبعة المركزي" و"رأس الحكمة".

ووصلت 30 سيارة إسعاف إلى الموقع لتقديم الإسعافات الأولية، بينما يُبحث عن ناجين تحت العربات المقلوبة.

أكدت الوزارة تشكيل لجنة فنية للتحقيق في أسباب الحادث، مع توجيه عقوبات صارمة ضد كل متسبب، فيما تتسابق الأطقم الفنية لرفع آثار الحادث واستعادة حركة القطار بسرعة وأمان.