"البث المباشر" يشعل عراكًا بالأيدي داخل برلمان أوكرانيا

شهد البرلمان الأوكراني، خلال جلسة 31 يوليو، اشتباكًا بالأيدي بين نائبين من حزب "خادم الشعب" الحاكم، على خلفية المطالبة ببث الجلسة علنًا.

وجاءت المشاجرة قبل التصويت على قانون يُعيد الاستقلال لأجهزة مكافحة الفساد، بعد أن كانت قد فُقدت بفعل تشريع سابق مرّره الحزب ذاته قبل أسبوع.

بعد دقائق من التوتر، بدأ البث المباشر عبر قناة البرلمان، في أول ظهور علني منذ بدء الحرب عام 2022. القانون أُقر بأغلبية 330 صوتًا دون معارضة. الجدل السياسي يتصاعد، وسط تساؤلات حول مصداقية الإصلاحات، وتناقض مواقف الحزب الحاكم في قضايا الشفافية والرقابة المؤسسية.