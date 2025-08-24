بعد غياب لافت.. خامنئي يكشف عن خطة غربية لتغيير النظام في إيران

بعد أسابيع من الغياب اللافت... خرج المرشد الإيراني علي خامنئي بخطاب ناري موجّهٍ لخصوم طهران كاشفاً عن ما وصفه بـ "خطة غربية سرية" لتغيير النظام في إيران.

خامنئي شدد في كلمة بثها التلفزيون الإيراني على أن الولايات المتحدة لا تسعى سوى لإخضاع إيران وتحويلها إلى دولة مطيعة لأوامرها لكنه أكد أن وحدة الشعب والقوات المسلحة والمسؤولين صنعت "درعاً فولاذياً" أوقف كل محاولات الاختراق والتقسيم.

المرشد الأعلى لم يترك مجالاً للغموض فاعتبر أن من يراهن على التفاوض المباشر مع واشنطن "يقرأ المشهد بسطحية" مؤكداً أن صلابة الشعب هي خط الدفاع الأول أمام أي محاولة لفرض الإملاءات.. وأضاف "من يظن أن إيران ستخضع تحت الضغط الأمريكي فهو واهم".

وفي رسالة مباشرة إلى الداخل والخارج قال خامنئي إن العدو أدرك بعد فشل الحروب والهجمات العسكرية أن سلاحه الجديد هو "إثارة الخلافات الداخلية" لكنه عاد ليؤكد أن هذا السلاح لن ينجح أمام صلابة الشعب الإيراني.

الأكثر إثارة في خطابه كان كشفه عن اجتماع سري عُقد في إحدى العواصم الأوروبية بعد بدء العدوان الإسرائيلي حيث جلس "أعداء إيران" ومن بينهم شخصية إيرانية للبحث عن بديل للنظام الحالي.. وهنا عقّب خامنئي بحدة "عار على ذلك الإيراني" مؤكداً أن الرد الشعبي والحكومي والعسكري وجّه لهم "صفعة قوية".

بهذا الخطاب لم يكتفِ المرشد الإيراني بالتحذير من "المؤامرة الغربية" بل قدّم رسائل مشفرة للداخل والخارج مفادها أن النظام لا يزال متماسكاً وأن أي محاولة لفرض بديل سياسي على طهران ستُواجَه بما أسماه "قوة الصمود الشعبي".