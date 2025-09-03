أمعاؤهم تتقطع.. مئات الطلاب ضحية وجبات حكومية مجانية (فيديو إرم)

أعراض متشابهة وأمعاء تتقطع وطلاب طرحى الفراش، هكذا هو المشهد في مقاطعة بنجكولو غربي إندونيسيا، بعد وجبات مدرسية حكومية قُدمت بالمجان، وتسببت بتسمم جماعي خطير.

الأرز والبيض والحليب وغيرها من مكونات الوجبة تسببت بحالة شبه موحدة لقرابة 400 طالب عانوا أعراضًا معوية شديدة، قطعت الحكومة على إثرها التعامل مع المطعم الذي تولى طهو الوجبات فوريًا، بينما أكدت الدولة أنها ستتحمل تكاليف العلاج.

أُطلقت المبادرة للأطفال والنساء الحوامل للحد من سوء التغذية من قبل الرئيس برابوو سوبيانتو، لكنها تضررت بشدة من تفشي المرض، بينما تعرقل هذه الحالة برنامجًا حكوميًا ضخمًا يهدف لأن يصل إلى أكثر من 20 مليون مستفيد في إندونيسا حتى الآن؛ فقد رصدت الحكومة تكلفة إجمالية قدرها 171 تريليون روبية أي ما يعادل (10.52 مليار دولار) لإنجاز مشروع الوجبات المجانية هذا العام.